Роспотребнадзор перечислил наиболее подверженные пневмонии группы россиян

В Роспотребнадзоре перечислили категории россиян, которые наиболее подтверждены внебольничной пневмонии.

Пневмонии остаются одной из ведущих причин госпитализации. Ею болеют около 70% взрослых городских жителей, при этом заболеваемость не однородна на территории страны. У внебольничной пневмонии нет четко выраженной сезонности, однако заболеваемость летом ниже.

Очаги пневмоний возникают преимущественно в организованных коллективах или семьях, вспышки заболевания чаще протекают на фоне ОРВИ.

Для профилактики Роспотребнадзор посоветовал вести здоровый образ жизни, заниматься физкультурой и спортом, а также правильно питаться. Кроме того, ведомство напомнило о важности прививки против гриппа – пневмония часто является его осложнением. Кроме того, нужно избегать переохлаждений и сквозняков и одеваться по погоде. Важно соблюдать режим проветривания и уборки помещений. Также во время подъема заболеваемости следует избегать контакта с больными и носить маску. Ведомство отметило необходимость соблюдения гигиены рук. При первых признаках заболевания нужно незамедлительно обратиться ко врачу.

«С учетом сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и гриппа, комплекс профилактических мероприятий, который применяется в настоящее время против COVID-19, актуален для всех респираторных заболеваний, в том числе для внебольничной пневмонии», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Ведомство также напомнило, что внебольничная пневмония – это острое респираторное заболевание, которое возникло вне стационара или диагностированное в первые 48 часов с момента госпитализации. Она сопровождается симптомами инфекции нижних отделов дыхательных путей, например, лихорадкой, одышкой, кашлем, болью в грудной клетке, а также рентгенологическими признаками.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 21 608 новых случаев коронавируса в 85 регионах», из них 25,8% не имели клинических проявлений болезни. Всего в стране выявлено 1 млн 858 тыс. 568 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 млн 388 тыс. 168, из них 18 811 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 439 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 32 032 человека.

Накануне, 11 ноября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 19 851. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 1757.