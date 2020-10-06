Путин поддержал идею льгот в сфере демографии в регионах с неблагополучной ситуацией

Президент Владимир Путин согласился с предложением лидера фракции ЛДПР о предоставлении льгот по демографии в тех регионах, где наблюдается неблагополучная ситуация в этой сфере.

«Я согласен с тем, что было сказано, а именно: предоставлять льготы в сфере демографии прежде всего в тех регионах, в которых наблюдается неблагоприятная демографическая ситуация», – приводит слова Путина ТАСС.

Он отметил, что Владимир Жириновский затронул очень важный вопрос.

Глава государства напомнил, что отдельные меры поддержки уже работают по такому принципу.

«Некоторые меры поддержки реализуются именно в тех регионах, которые столкнулись с неблагоприятной тенденцией в сфере демографии», – указал президент.

Также в ходе встречи с лидерами фракций Госдумы Путин дал поручение правительству проработать вопрос по обязательной индексации пенсий работающим пенсионерам.