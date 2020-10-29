Собянин оценил возможность введения жестких ограничений в Москве

Власти Москвы не будут вводить дополнительные противоэпидемические жесткие меры как в Европе, при условии, что будут соблюдаться уже введенные меры, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на телеканале «Россия 1».

«Если мы будем соблюдать четко те требования, которые мы уже предъявляем, дополнительных мер не понадобится. Очень надеюсь, что никаких жестких мер, которые применяются сегодня в Европе – во Франции, в Германии, в других странах, мы вводить не будем. Сегодня ситуация по крайней мере говорит о том, что мы можем обойтись без этого», – передает ТАСС его слова.

Мэр также добавил, что резервные госпитали будут работать в Москве до тех пор, пока власти не убедятся, что пандемия коронавирусной инфекции прошла. «Мы будем постепенно высвобождать стационарные здания, сохраняя резервные госпитали до тех пор, пока мы не убедимся, что пандемия прошла», – сказал он.

Собянин пояснил, что город мог бы обойтись без резервных госпиталей, но тогда пришлось бы забирать из системы оказания плановой медицинской помощи большое количество зданий и сооружений. По его словам, в настоящее время запас коечного фонда, предназначенного для зараженных коронавирусной инфекцией, составляет почти 50%.

Собянин заметил, что порядка 10 тыс. пациентов с коронавирусом находятся в больницах столицы в тяжелом состоянии. «Сегодня лежат на койках около 10 тысяч человек тяжелобольных, это огромная нагрузка на здравоохранение», – сказал он.

Он также добавил, что по мере высвобождения врачей и снижения нагрузки, «будем, как и помогали весной, помогать другим регионам».

Ранее Собянин заявил, что в Москве удалось стабилизировать ситуацию с коронавирусной инфекцией, резкой динамики в эскалации нет.

Также мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве нет взрывного роста коронавируса, распространение заболевания замедляется. По словам мэра, в Москве для борьбы с коронавирусной инфекцией не требуется проводить никаких других ограничительных мер.