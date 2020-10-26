Сатановский оценил ухудшение отношений между ОАЭ и Турцией

«Если Турция и Эмираты начнут воевать, то Турция, скорее всего, победит. Только кто ж ей даст?», – сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Евгений Сатановский, комментируя сообщения Financial Times о значительном ухудшении отношений между Объединенными Арабскими Эмиратами и Турцией на фоне военного конфликта в Ливии и улучшении отношения между арабскими странами и Израилем.

«Эрдогану нужны нефть и газ. Он за этим рвется на кипрский и ливийский шельф, где у ОАЭ есть свои интересы. При этом у Эмиратов с нефтью все хорошо. Но если Турция и Эмираты начнут воевать, то Турция, скорее всего, победит. Только кто ж ей даст?», – сказал президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.

«Эрдоган уже вытер ноги о всех местных правителей из-за нормализации отношений с Израилем. Но для арабских стран региона это вынужденная мера – они без Израиля ничего не могут противопоставить Ирану», – пояснил востоковед.

Эксперт добавил, что Турция для арабского мира – «это бывшая метрополия, имперская и жестокая». «Она 500 лет держала арабов под контролем до самого начала 20 века, подавляя любые восстания огнем и мечом. В арабском мире это хорошо помнят», – подчеркнул он.

«Эрдоган – фюрер турецкого народа, причем с постоянными претензиями ко всем соседям. Сегодня политика Турции, которая начиналась под лозунгом «ноль проблем с соседями», превратилась в политику «ноль соседей без проблем». Арабские монархи с интересом наблюдают за агрессией Турции, в том числе в Сирии и Ливии, и размышляют над тем, что он еще придумает», – сказал политолог.

Ранее Financial Times сообщал об значительном ухудшении отношений между Объединенными Арабскими Эмиратами и Турцией. Вражда Анкары и Абу-Даби обострилась после заключенного в августе мирного соглашения между Израилем и ОАЭ. Тогда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил отозвать посла Турции из ОАЭ и заявил, что «никогда не простит этого лицемерного поведения».

Активное противостояние двух государств началось после того, как Турция усилила свое вмешательство в гражданскую войну в Ливии на стороне правительства Триполи и при поддержке ООН. Свергнув Халифа Хафтара, Анкара сильно ослабила позиции Абу-Даби в Ливии.

Позже министр обороны Турции Хулуси Акар предъявил ОАЭ обвинения в несении ударов по ливийской базе, на которой размещены турецкие войска. Министр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш, в свою очередь, обвинил Турцию в попытке «посеять хаос в арабском мире, используя агрессивную и извращенную интерпретацию ислама в качестве прикрытия».

Напомним, ранее президент Турции пошел на очередное обострение с рядом западных стран, позволив себе резкие высказывания в адрес глав государств-членов НАТО. В субботу Эрдоган заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон «нуждается в лечении своей психики» из-за намерения организовать во Франции структуру для создания «просвещенного ислама». Кроме того, Эрдоган осудил недавние действия немецкой полиции в одной из мечетей Берлина. В ходе проведения обысков 150 силовиков в масках и ботинках прошлись по молитвенным коврам во время утреннего намаза.

Закупка турецкими властями комплексов С-400 у России также остается конфликтной точкой в отношениях Турции и НАТО. В воскресенье Эрдоган заявил, что Турция не откажется от С-400 по требованию США, потому что она «не племенное государство». Также Эрдоган призвал Вашингтон «не опоздать с введением санкций» против Анкары.

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