Предыдущая администрация США виновата в том, что допустила воссоединение Крыма с Россией, заявил американский президент Дональд Трамп на теледебатах с Джо Байденом.

Президент США обвинил конкурента на выборах в плохой работе на посту вице-президента. «Именно при нем (Байдене – прим. ВЗГЛЯД) Россия забрала себе часть Украины», – цитирует РИА «Новости» Трампа.

Он добавил, что во время его президентства США стали поставлять на Украину оружие, а не «подушки».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что санкции, введенные против крымчан, которых на Западе считают «жертвами аннексии», являются бредом и чушью.

Президент также отметил, что позиция президента Турции по Крыму не важна, интересы России надежно защищены.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.