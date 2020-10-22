Телеведущий Михаил Шац переболел коронавирусом Шнуров высмеял «обедневших» Пригожина и Валерию 22 октября 2020, 16:18

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Текст: Ксения Панькова

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров прокомментировал поездку Иосифа Пригожина и Валерии в Дубай и посвятил этому событию стихотворение. Музыкант припомнил Пригожину его заявления во время пандемии о том, что артистам не хватает денег. «Обеднели, обеднели, Все артисты на мели. Концы сводят еле-еле! Или все-таки свели? Вот те раз, и здравствуй снова, Йося с Лерой, словно бай, Нет, не на Мальдивах, что вы, Это только лишь Дубай», – написал Шнуров в Instagram. Напомним, в конце мая Пригожин заявил, что артисты оказались в «чудовищной ситуации» из-за вспышки коронавируса. Тогда Шнуров высмеял жалобы Пригожина, а также написал стихотворение о запросивших помощь артистах. В свою очередь Валерия в комментариях к одной из публикаций в соцсети Instagram заявила, что Шнуров якобы потребовал помощи шоу-бизнесу. В ответ Шнуров написал: «Тетя Лера, помощь нужна вам и вашему муженьку (продюсеру Иосифу Пригожину), серьезная, может быть даже медицинская». После критики в адрес Валерии Пригожин посоветовал музыканту Шнурову обратиться за помощью к психиатрам.

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