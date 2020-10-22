Путин поднял за здоровье Михалкова бокал отечественного шампанского

Президент Владимир Путин поднял за здоровье режиссера Никиты Михалкова бокал отечественного шампанского, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Я не знаю, что было именно за шампанское, но в последнее время... Марку, с другой стороны, я не могу называть, но отечественная марка. Марку было бы неправильно называть», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о шампанском, которое пил президент.

«И я не знаю, какое шампанское пил Никита Сергеевич (Михалков). Можно предположить с большой долей уверенности, что он тоже пил отечественное шампанское», – добавил он.

В среду, 21 октября, Путин поздравил по видеосвязи режиссера Никиту Михалкова с днем рождения. Михалков отметил свой 75-летний юбилей.

В ходе общения по видеосвязи Путин поднял бокал шампанского за здоровье режиссера. Тоже самое сделал и Михалков. Они еще раз обменялись тостами и выпили за здоровье друг друга.