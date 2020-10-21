В Госдуме отреагировали на установку памятника «победителю Чапаева»

«И красные, и белые воевали за Россию, но каждый – за свою», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Виктор Водолацкий, комментируя сообщения об установке памятника полковнику Тимофею Сладкову, который вошел в историю как «победитель Василия Чапаева» во время Гражданской войны.

«Речь идет об истории России, которую в начале 20-го века разделили на красных и белых. И те и другие были гражданами нашей страны, воевали за Россию, но каждый – за свою», – сказал депутат Госдумы, казачий генерал, бывший атаман войскового казачьего общества «Всевеликое Войско Донское» Виктор Водолацкий.

«Сейчас на «красных» и «белых» российское общество делить нельзя. Мы должны знать историю своей страны и должны объяснить потомкам, что нам нельзя скатываться к гражданской войне. В России она унесла миллионы жизней», – отметил депутат.

Кроме того, продолжил собеседник, в России есть улицы, названные именем Якова Свердлова, подписавшего директиву о ликвидации казачества. «Миллионы людей были уничтожены. Дон, Кубань и Терек залиты казачьей кровью. Эти улицы никто не переименовывает, хотя мы настаиваем том, чтобы в названиях не было имен палачей нашего народа. Памятники воевавшим на стороне белых не отменяют мемориалы погибшим красноармейцам. Те же памятники Чапаеву никто ведь не сносит», – добавил собеседник.

Он также напомнил, что в США сегодня уничтожаются монументы «южанам», воевавшим в гражданской войне против сил Севера, и пытаются вымарать память о президенте Линкольне.

«Это говорит о том, что их общество разделено. Американцы не чтут свою историю, они потомки тех, кто прибыл из других стран, а Россия – страна коренного населения. И мы должны беречь свое наследие. Подвиг полковника Сладкова заключается не в том, что он победил Чапаева, а в том, что он был активным участником Первой мировой войны, сражался за свою страну. И за это получал награды от императора», – подчеркнул собеседник.

«На мой взгляд, в российских школах нужно проводить тематические уроки истории Октябрьской революции и Гражданской войны, чтобы наши дети, которые, к сожалению, воспитываются в основном через интернет, знали историю своей родины, чтили традиции, берегли свою культуру», – считает депутат.

«Например, у нас в Новочеркасске есть памятник Согласия и Примирения рядом с Вознесенским собором. Там вместе с шашкой и папахой казака размещена буденовка и винтовка красноармейца. И написано: «они воевали за Россию, каждый за свою». Этот мемориал, как и памятник полковнику Тимофею Сладкову в Оренбуржье, призван не допустить повторения событий в России столетней давности. Нам нельзя повторить то, что сегодня происходит сегодня на Украине, где в гражданской войне гибнут десятки молодых парней», – заключил Водолацкий.

Ранее в Оренбургской области открыли памятник казачьему полковнику Тимофею Сладкову, который вошел в историю как «победитель Василия Чапаева» во время Гражданской войны. Как сообщает портал ural56.ru, монумент появился в селе Красном на улице Чапаева. С инициативой установки памятника Сладкову выступили казаки.

Тимофей Сладков – участник Первой мировой и Гражданской войн, полковник Уральского казачьего войска. В сентябре 1919 года он во главе сводного отряда провел атаку на станицу Лбищенскую. В результате белогвардейцы уничтожили штаб 25-й дивизии вместе с ее командиром Василием Чапаевым.

После Гражданской войны он эмигрировал, умер в Париже в 1956 году. Внук Сладкова, живущий во Франции, прислал благодарственное письмо инициаторам установки монумента его деду.