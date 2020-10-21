Генпрокурор потребовал жестко реагировать на давление на бизнес

Генеральный прокурор Игорь Краснов потребовал заводить уголовные дела на силовиков за давление на предпринимателей, сообщило надзорное ведомство.

«Генпрокурор на коллегии указал подчиненным на необходимость жесткого реагирования на факты несоблюдения моратория на проверки предпринимателей... При выявлении случаев незаконного возбуждения уголовных дел ... ставить вопрос об уголовной ответственности виновных должностных лиц правоохранительных органов», – цитирует сообщение Генпрокуратуры РИА «Новости».

Прокурорам поручили держать эту тему на особом контроле и докладывать о долгах властей перед бизнесменами, бороться с волокитой и коррупцией. Также им поручили проводить встречи с бизнесменами в онлайн-формате и с привлечением местных чиновников.

В сентябре генеральный прокурор Игорь Краснов сообщал, что за первые шесть месяцев 2020 года число коррупционных преступлений в общей массе стало больше на 1,9%.