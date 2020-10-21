Кремль отреагировал на утилизацию российских ИВЛ в США

Россия оказала США помощь в тяжелый момент, а что они сделали с полученной помощью дальше – не вопрос России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя решение американских властей утилизировать аппараты искусственной вентиляции легких, которые в рамках гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом были доставлены из России.

«Если мы вспомним тот момент, когда эта помощь была направлена, момент был критический для всех стран мира, и он был критический для США. Поэтому все что было в силах и в технологических и в технических возможностях России – она сделала для того, чтобы такую помощь направить», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Он добавил, что тогда многие страны обменивались помощью, случались и «редкие уродливые попытки политизировать это», и Россия всегда выступала против такого.

«А что уже дальше американские коллеги решили с этим сделать, это уже не наш вопрос», – добавил он.

Ранее сообщалось, что американское федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) утилизировало, ни разу не использовав, 45 российских аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М».

Отмечается, что Россия поставила в США аппараты ИВЛ и другие медицинские средства весной на фоне пандемии коронавируса. Сотрудники FEMA приняли аппараты 1 апреля в Нью-Йорке и распределили их между больницами.