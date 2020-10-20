«Аэрофлот» заявил об отсутствии своих сотрудников среди обвиненных в контрабанде

Сотрудников «Аэрофлота» нет в опубликованном списке лиц, обвиненных Вашинтоном в контрабанде электроники из США в Россию, сообщили в авиакомпании.

«В опубликованном списке граждан, которым предъявили обвинения, отсутствуют бывшие или действующие сотрудники «Аэрофлота». Представительство компании взаимодействует с посольством России в США и генеральным консульством в Нью-Йорке для выяснения сути возможных претензий к «Аэрофлоту» и согласования дальнейших действий», – передает РИА «Новости» комментарий пресс-службы перевозчика.

В компании заявили, что политика «Аэрофлота» способствует предотвращению трансграничных правонарушений и экономических преступлений. Вместе с правоохранительными органами были выявлены и пресечены попытки вовлечения сотрудников компании в подобные ситуации, нередко в этих случаях принимались процессуальные меры реагирования, отметили в Аэрофлоте»

Напомним, прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк заподозрила сотрудников «Аэрофлота» в контрабанде продукции Apple. Указывается, что «обвиняемые, предположительно, участвовали в незаконной контрабанде электронных устройств, в частности, продуктов Apple» – Apple iPhone, iPad и Apple Watch. Обвинение в контрабанде на сумму 50 млн долларов предъявлено группе из 10 человек.