США заподозрили сотрудников «Аэрофлота» в контрабанде продукции Apple

В контрабанде из США в Россию электронной аппаратуры на 50 млн долларов обвиняются 10 человек, сообщила прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк. Утверждается, что контрабанда осуществлялась в сговоре с бывшими и действующими сотрудниками «Аэрофлота».

Указывается, что «обвиняемые, предположительно, участвовали в незаконной контрабанде электронных устройств, в частности, продуктов Apple» – Apple iPhone, iPad и Apple Watch. При этом использовались «курьеры, многие из которых являются или были сотрудниками авиакомпании «Аэрофлот». Семеро обвиняемых арестованы в Нью-Йорке, один – в Иллинойсе, двое скрываются. Госдеп «аннулировал 113 виз у сотрудников «Аэрофлота» за участие в их схеме», передает РИА «Новости».

Как утверждают американские власти, «после получения инструкций от обвиняемого жителя России Саюза Дайбагя, члены экипажа «Аэрофлота» и другие лица отправлялись в Соединенные Штаты, чтобы забрать электронные устройства». У обвиняемых «Акмала Асадова, Кирилла Сохончука, Антона Перевозникова, Марата Шадхина и других, находившихся в США, имелись электронные устройства, многие из которых были украдены, для отправки в Россию без необходимых разрешений на экспорт». При обыске багажа членов экипажа и «других курьеров» обнаружены «электронные устройства на миллионы долларов». При аресте обвиняемых было обнаружено более 600 тыс. долларов наличными, некоторая часть средств была спрятана в подвале дома Шадхина, сообщила прокуратура.

Одни члены группы, как говорится в сообщении, скупали устройства, в том числе краденные, в США, а другие расплачивались с ними деньгами, которые везли курьеры под видом авиапассажиров. Эти же курьеры забирали товар по прилету в Соединенные Штаты и потом увозили в Россию, передает ТАСС.

Пресс-секретарь российского консульства в Нью-Йорке Алексей Топольский сообщил, что «большая группа сотрудников ФБР в аэропорту JFK производила проверку багажа и пассажиров, вылетающего в Москву рейса «Аэрофлота». Консульство выясняет, есть ли среди задержанных россияне.