Посол в США сообщил об отсутствии контактов в предвыборном штабе Байдена

Российский посол в США Анатолий Антонов сообщил, что у него нет контактов в предвыборном штабе кандидата в американские президенты Джо Байдена.

При этом он подтвердил, что такие контакты могут происходить в обход посла, поскольку глава дипмиссии – «не единственный канал для подобного общения». Однако Антонов «такой информацией не владеет», передает РИА «Новости» со ссылкой на Первый канал.

Напомним, Антонов считает, что нынешнее руководство Белого дома может принять меры, которые не позволят продлить Договор между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) в случае победы на выборах Байдена.