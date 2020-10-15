Зеленский озвучил второй вопрос к украинцам

Президент Украины Владимир Зеленский назвал второй из пяти вопросов, на который предстоит ответить украинцам в день местных выборов 25 октября: граждан спросят, поддерживают ли они создание в Донбассе свободной экономической зоны.

«Сегодня вопрос номер два: поддерживаешь ли ты создание в Донбассе свободной экономической зоны. Воскресенье, 25 октября, приходи и решай. Будет так, как решишь ты», – передает РИА «Новости» слова Зеленского в видеообращении.

Напомним, в среду Зеленский назвал первый вопрос для украинцев на всенародном опросе. В день местных выборов на Украине 25 октября украинцам предложат ответить на вопрос, нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах

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