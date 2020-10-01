Познер назвал дебаты Трампа и Байдена «абсолютным позором»

Телеведущий, журналист Владимир Познер раскритиковал дебаты кандидатов на пост президента США Дональда Трампа и Джозефа Байдена и пожалел Америку.

Познер заявил, что «это не были дебаты в том смысле, как они бывали при Никсоне и Кеннеди», но это были «довольно постыдные обзывания друг друга и больше ничего», передает НСН.

«Они друг друга перебивали, друг друга не слушали. Это на меня произвело очень тяжелое впечатление. После просмотра этих дебатов мне стало жалко Америку», – добавил журналист.

Напомним, американские СМИ назвали первые дебаты между нынешними кандидатами в президенты США самыми грязными в истории.

При этом Трамп заявил, что первые дебаты с Байденом ему понравились.

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