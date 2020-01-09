Хаджимба не исключил введения чрезвычайного положения в Сухуме

Абхазский лидер Рауль Хаджимба заявил, что не исключает возможности введения чрезвычайного положения в стране из-за ситуации в Сухуме.

«Все органы государственной власти работают в штатном режиме. Силовые структуры переведены на усиленный режим несения службы. В случае необходимости мною будут приняты меры по введению в стране чрезвычайного положения. Подобное развитие событий уже обговорили на Совете безопасности», – отметил президент, передает ТАСС.

Он также призвал жителей Сухума не поддаваться на провокации и сохранять спокойствие.

Хаджимба попросил граждан «в этой непростой ситуации не ставить под угрозу существование государства».

Ранее абхазский лидер заявил, что продолжает руководить страной и не собирается бежать.

Напомним, в четверг митингующие начали штурм администрации президента Абхазии, они выбили окно и пытались прорваться внутрь здания. Позже было опубликовано видео с попыткой захвата здания администрации президента.

В администрации Хаджимбы заявили, что штурм является попыткой государственного переворота.