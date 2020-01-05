В Сети опубликовали видео с ушедшими под лед машинами во Владивостоке

В Сети появилось видео спасательной операции во Владивостоке, где под лед ушло около 30 автомобилей.

Инцидент произошел в нескольких метрах от берега на острове Русский в Приморском крае. Лед треснул сразу под 30 автомобилями, сообщает «Рен ТВ».

Отмечается, что никто не пострадал, а некоторые водители смогли самостоятельно достать автомобили.