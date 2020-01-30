Мишустин раскритиковал выполнение поручений президента

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Русская водка возвращается к своему истинному хозяину

России потребовалось 17 лет, чтобы доказать в суде свои права на бренд «Столичная»Фото: Максим Стулов/«Ведомости»/ТАСС
Проданные за копейки много лет назад советские водочные бренды «Столичная» и «Московская» снова принадлежат России. Пока только на территории трех европейских стран, но лиха беда начало. Кто и когда украл у нашей страны легендарные советские марки, почему это судебное решение настолько важно – и какие деньги стоят на кону? Подробности...
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Путин восстановит единство российской власти

С жителем Омска беседуют представители всех трех уровней власти – федеральной (Владимир Путин), местного самоуправления (мэр города Оксана Фадина) и региональной (губернатор Александр Бурков)Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Изменения в организации работы местного самоуправления являются важнейшей составляющей предложенных Владимиром Путиным поправок к Основному закону – и тем, что касается абсолютно всех и каждого, потому что затронут самый близкий к людям уровень власти. Подробности...
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Помилование израильтянки Иссахар стало важным политическим шагом

«Я благодарю своего друга президента Путина за помилование Наамы Иссахар», – заявил Биньямин НетаньяхуФото: instagram.com/_inaama
Владимир Путин удовлетворил прошение о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, осужденной российским судом на семь с половиной лет лишения свободы. Свои благодарности за это уже высказали мать Иссахар, президент и премьер Израиля, причем последний − накануне визита в Москву. Чем было продиктовано такое решение президента России − принципами гуманизма или чем-то еще?  Подробности...
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План Трампа усилит позиции Москвы в исламском мире

На прошлой неделе Владимир Путин посетил Палестину – с президентом Махмудом АббасомФото: Михаил Метцель/ТАСС
Дональда Трампа, наверное, не зря подозревают в работе на Владимира Путина. Обнародованный им план палестино-израильского урегулирования, три года анонсировавшийся как «сделка века», будет иметь только один долгосрочный эффект – это усиление позиций России на Ближнем Востоке и в исламском мире в целом. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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«Скучаю по временам, когда нас бомбили»

Марина Ахмедова, Журналист, писатель
В те годы, когда Донецк обстреливали, в городе рос и поднимался до самого неба дух сопротивления, дух жертвенности – казалось, надо принести себя в жертву ради того, чтобы стать Россией и там по праву называть себя русскими. Подробности...

Отцов поставили на одну ступеньку с хомячками

Елена Кондратьева, журналист
Может ли мужчина быть полноценным родителем? Российское законодательство считает, что да. В статье 61 Семейного кодекса так и прописано – родители равны в своих правах и обязанностях. На деле же мужчины полностью дискриминированы по этой части. Подробности...
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Мы не хотим, чтобы нам хамили за наши деньги

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Если сейчас чувашский губер слетит со своего места – это будет первый случай, когда гражданское, в полном смысле этого слова, общество сказало: «хватит». Подробности...
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              Мишустин раскритиковал выполнение поручений президента

              30 января 2020, 12:33

              Текст: Алина Назарова

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              Глава российского правительства Михаил Мишустин на заседании кабмина заявил, что недоволен выполнением поручений президента и попросил в недельный срок доложить об их исполнении.

              «Второе – это дисциплина исполнения поручений президента, в первую очередь, и правительства, к сожалению, неисполненных поручений достаточно много. По некоторым сроки не всегда обоснованно переносятся неоднократно», – заявил Мишустин, передает РИА «Новости».

              Он также отметил, что отсутствует онлайн-статистика исполнения поручений, которая бы позволяла каждому руководителю, в том числе и вице-премьерам, в реальном времени видеть, как обстоят дела по этим поручениям. «Просил бы вас, уважаемые заместители, инвентаризовать соответственно все, что у нас есть на сегодняшний день и в недельный срок мне доложить о ситуации по исполнению этих поручений», – добавил Мишустин.

              Глава правительства подчеркнул, что социальные обязательства будут выполняться властями в полном объеме и индексироваться в предусмотренных законом случаях.

              Он добавил, что сроки выполнения задач из послания президента жесткие, но они должны соблюдаться. «Крайне важно внимательно подойти к выполнению национальных проектов и перечню мер по реализации послания президента, который, соответственно был мной подписан. Скажу сразу, сроки достаточно жесткие, но они должны соблюдаться неукоснительно, и опоздания и срывы должны быть исключены, а исполнение поручений должно быть на самом высоком уровне, этого от нас ожидают люди», – сказал Мишустин.

              Премьер заявил, что вице-премьеры будут нести персональную ответственность за результаты работы ведомств, которые они курируют. «Координация работы всех министерств и ведомств, а также... служб, которые находятся в прямом подчинении правительства, будет закреплена конкретно за вице-премьером. И такая конструкция предполагает и персональную ответственность каждого вице-премьера за результаты работа ведомства, которое он курирует, ну и создает определенную вертикаль», – сказал Мишустин.

              Премьер также сообщил, что распределение обязанностей между вице-премьерами будет гибким. «Я утвердил распределение обязанностей между заместителями председателя правительства. Документ размещен на сайте кабинета министров, поэтому не буду подробно о нем говорить – кто за что отвечает. Тем более, что это не догма. Распределение обязанностей будет гибким и, соответственно, может корректироваться в зависимости от задач», – сказал он.

              В среду была опубликована информация о том, как между вице-премьерами в правительстве Михаила Мишустина распределили обязанности.

              Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о новом кабмине Мишустина.


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