Отец Ассанжа похвалил заключенных британской тюрьмы

Отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон рассказал о состоянии сына, указав, что у заключенных британской тюрьмы строгого режима Белмарш больше порядочности, чем у правительств четырех стран.

Шиптон рассказал, что его сына недавно перевели из одиночной камеры благодаря усилиям адвокатов и троих заключенных, передает Sputnik.

«Это удивительно, что у заключенных больше порядочности, чем у четырех правительств: Великобритании, Швеции, Австралии и США. Заключенные подают прошения о переводе Джулиана из одиночной камеры в компанию. Это потрясающе!», – добавил он.

Отец Ассанжа также рассказал, что он около трех недель назад звонил супруге одного из просителей и благодарил за поддержку, оказанную сыну.

Отмечается, что интервью было записано в поезде, направлявшемся в Белмарш, где у Шиптона была назначена встреча с сыном. За последние годы отец Ассанжа летал из Австралии в Великобританию около 30 раз. В последний раз он виделся с сыном порядка восьми недель назад. Состояние Ассанжа он описал как «плачевное».

«Весьма плачевное. Диагноз Мельцера (специальный докладчик ООН по пыткам Нельс Мельцер) и врачей – 160 врачей – их диагноз довольно точный», – сказал он.

Шиптон отметил, что немалая часть его разговоров с сыном посвящена житейским, бытовым темам.

«Вообще, за последние десять лет у нас обоих развилась любовь к сплетням, поскольку изоляция Джулиана означает, что для него становится действительно интересным то, что делают обычные люди. Так что мы сплетничаем, говорим о детях и женах, о матерях, о девушках, о других вещах, о друзьях, уже ушедших или ныне живущих. Правда, просто сплетни», – добавил он.

Однако на нынешнюю встречу у Шиптона были достаточно серьезные планы – например, он собирался обсудить с сыном «убежище где-нибудь в Европе и гуманитарные визы».

«Также я хотел бы поинтересоваться у Джулиана, заинтересован ли он в каком-либо судебном разбирательстве, подобном делу семьи Хассана Диаба, которая судится с французским и канадским правительствами на 90 млн долларов», – рассказал он.

По мнению Шиптона, США «постоянно выдвигают новые обвинения, чтобы продолжить юридическое похищение» Ассанжа, что, по его мнению, идет в русле американской политики последних лет.

Отвечая на вопрос, каково ему, как отцу, проходить через эти испытания, Шиптон признался, что в борьбе за сына он становится только сильней.

«Ну, это подталкивает... Чем громче оскорбления в адрес Джулиана и членов моей семьи, тем сильнее и решительнее я становлюсь. Так что, я больше не обращаю внимания на обстоятельства, и думаю, что другие отцы и матери, конечно, поймут это чувство, когда «ты не учитываешь возможные последствия» для себя. Чего бы это ни стоило, ты это делаешь. Не слишком драматизируя, ты просто не обращаешь внимания», – отметил он.

На вопрос, что бы он хотел рассказать миру о своем сыне, Шиптон ответил: «Только о его мужестве и добросовестности принести в дар обычным людям по всему миру доступ к информации о деятельности своих правительств, к точным фактам, чтобы они могли оценить их и обсудить между собой, и прийти к пониманию, стоит ли доверять своим правительствам или нет».

Ранее мать Ассанжа Кристин поблагодарила российское видеоагентство Ruptly за беспристрастность в отношении сына.

Напомним, в минувшем году основателя WikiLeaks арестовали в Лондоне. Ему грозит экстрадиция в США.

Вестминстерский магистратский суд Лондона назначил слушания о его экстрадиции на конец февраля 2020 года, однако СМИ сообщали, что рассмотрение этого вопроса может затянуться на шесть лет.

Отец Ассанжа заявлял, что его сын может умереть в тюрьме.

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