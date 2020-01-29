В Израиле назвали Трампа «величайшим сионистом в истории»

«Арабы упускают последний шанс. Им надо согласиться на государство. Все готовы им помочь, а они уперлись. Но Израиль все равно будет расширяться», – сказал газете ВЗГЛЯД израильский политолог Алекс Векслер. Так он прокомментировал слова посла США в Израиле Дэвида Фридмана о том, что мнение Палестины о «сделке века» по палестино-израильскому урегулированию не имеет значения.

«Как говорится, арабы вновь не упустят возможность упустить возможность», – сказал экс-советник министра внутренней безопасности Израиля Алекс Векслер. «За последние 73 года они упустили 5 таких возможностей. У них могло быть арабское государство уже в 1948 году, когда было принято решение ООН о разделе Палестины на еврейское и арабское государство. Они этого не приняли. Потому что и тогда, и сейчас им нужно все – от моря до Евфрата. А Израиль они хотят сбросить в море. Но они этого не добились и никогда не добьются. Просто каждое следующе предложение, обращенное к ним, было хуже предыдущего. Меньше территории, меньше возможностей. А мы сразу приняли предложенное», – отметил политолог.

Нынешний американский президент ведет себя как «величайший сионист в истории», продолжил собеседник. «Трамп выражает точку зрения христиан-евангелистов. Это основная группа населения США, которая голосует за него – порядка 45-50 миллионов человек. А для них самое главное, что христиане – это младшие братья евреев. И для того, чтобы вернулся Иисус Христос, состоялось второе пришествие Мессии, евреи должны править в Иерусалиме. Так записано в Библии», – напомнил Векслер, объясняя логику действий Трампа.

«И Трамп представляет этих людей в США. Он хочет победить на выборах. Он начал свою предвыборную кампанию с уничтожения лидера «ИГ*» Абу Бакра аль-Багдади в Сирии. И «сделка века» – это продолжение этой кампании. Трамп, правда, не столь верующий человек, как его вице-президент Пенс, который напрямую представляет евангелистов», – заметил собеседник.

При этом, продолжил эксперт, ни одно арабское государство не высказалось по поводу «сделки века», предложенной Трампом. «Все молчат в тряпочку. Даже глава Иордании Абдалла II – король искусственного государства, которое когда-то было создано Черчиллем – молчит. Хотя у него там 75% палестинцев и только 15% племен, которые его поддерживают. Он даже женат на палестинке. Но то, что король Абдалла жив, и то, что долгое время был жив его отец, король Хуссейн – это заслуга Израиля. Мы их охраняли, сообщали о всех готовящихся против них террористических актах и покушениях. И тоже самое делаем сегодня. Вот почему арабский мир молчит», – констатировал Векслер.

«Да, палестинцы не примут условия «сделки века», но кого это сегодня интересует? Районы Иерусалима, о которых идет речь, все равно находятся под контролем Израиля. Но теперь, впервые в истории, Израиль получил право присоединить их. Присоединить Иорданскую долину, которая и так контролируется Израилем с севера до юга. Когда Иран придет с Востока – наше военное присутствие здесь необходимо. И сейчас мы получили от президента США разрешение на это. Возможно, с молчаливого согласия лидеров других стран, включая великие державы», – поделился предположением эксперт.

«Потому все, от президента Трампа до президента Путина помогают своему неплохому другу Беньямину Нетаньяху победить на выборах, которые состоятся через месяц, 2 марта. А вот арабы упустят свой последний шанс. Им давно надо было согласиться на государство. И оно бы существовало, и мы бы им помогли. Сейчас Трамп им обещает помощь в 50 млрд долларов. И не только он, все арабские государства тоже могут помочь. А они уперлись и не пойдут на это. Но мы все равно будем расширяться», – подчеркнул Векслер.

В свою очередь израильский политолог, экс-глава спецслужбы «Натив» Яков Кедми в беседе с газетой ВЗГЛЯД напомнил, что ни одно из американских предложений по ближневосточному урегулированию за последние 50 лет не было реализовано.

«Все заканчивалось фиаско, инициативы США забывались или ни к чему не приводили. В данном случае то, что сказал посол США в Израиле Дэвид Фридман, означает, что американцам не важно, примут «сделку века» палестинцы или нет. Более важное значение, в том числе и для США, имеет позиция арабских стран. Как к этому отнесутся там. От этой реакции будет зависеть какая часть «сделки века» будет реализована», – сказал Кедми.

Эксперт также отметил, что на сегодняшний день все говорит о том, что практическая реализация «сделки века» может произойти только в той части, которая касается присоединения районов Иерусалима, которые сейчас считаются территорией Палестинской автономии.

«Израиль может сделать это немедленно. Но к каким последствиям это приведет и как повлияет на отношения с арабскими странами, в частности с Иорданией – пока остается неизвестным», – заключил Яков Кедми.

Ранее посол США в Израиле Дэвид Фридман заявил, что мнение Палестины о «сделке века» по палестино-израильскому урегулированию не имеет значения в краткосрочной перспективе.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент США Дональд Трамп презентовал свою «сделку века» для Палестины – план по урегулированию «вечного конфликта» между Израилем и ПНА с разделением их на два государства. Вторая презентация пройдет в Москве – израильский премьер Нетаньяху лично расскажет о плане президенту Владимиру Путину, который имеет влияние на арабов.

При этом президент Палестины Махмуд Аббас уже отверг предложенную США «сделку века».

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