Убийца однополой пары предстанет перед судом на Кубани

Житель Кубани предстанет перед судом за убийство двух пенсионеров, которое он совершил из-за того, что один из мужчин пытался стянуть с него штаны, сообщает прокуратура Краснодарского края.

«По версии следствия, в начале января 2019 года в поселке Ильском Северского района указанный молодой человек, находясь в жилой комнате домовладения, в котором проживали ранее знакомые ему потерпевшие, с которыми он распивал спиртные напитки, проснулся от того, что один из потерпевших, 71-летний мужчина, пытался снять с него штаны», – сказано в сообщении прокуратуры.

Там отмечено, что у молодого человека «возникли неприязненные отношения» к пожилому мужчине, что привело к конфликту, во время которого он избил пенсионера до смерти.

«После этого, с целью скрыть совершенное им убийство, он нанес руками, а также деревянной шваброй и металлическим совком множественные удары 64-летнему мужчине, также проживавшему в указанном домовладении, который застиг его на месте преступления. От полученных ранений потерпевшие скончались на месте», – добавили в ведомстве.

Молодой человек признал вину в совершенных преступлениях. Уголовное дело направлено в суд. За данное преступление ему может грозить от 8 до 20 лет лишения свободы или даже пожизненное заключение.

При этом РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных структурах Краснодарского края сообщает, что «пенсионеры являлись однополой парой».

Ранее сообщалось, что двое подростков в Поволжье убили пенсионера и стали жертвами изнасилования.