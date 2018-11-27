Двое подростков в Поволжье убили пенсионера и стали жертвами изнасилования

В Нижегородской области возбудили уголовное дело из-за халатности сотрудников МВД в городе Выксе, которые допустили убийство пожилого человека двумя подростками.

«28 октября 2018 года двое 14-летних учащихся, проживающих в городе Выксе Нижегородской области, совершили хищение радиаторов в строящемся помещении и решили складировать похищенное в квартире потерпевшего мужчины, с которым один из несовершеннолетних был знаком», – говорится в сообщении СК по Нижегородской области.

На следующий день подростки обнаружили, что радиаторы пропали. По разным версиям мужчина, у которого нарушители оставили награбленное, обратился в полицию или сам перепродал радиаторы, пишет РИА «Новости».

«Я проснулся от шума и криков. Вышел и увидел, что на полу в крови лежит пожилой человек, а две женщины пытаются ему помочь. Его сначала били, а потом еще и подожгли. Я сразу позвонил в скорую помощь, но врачи приехали только после повторного вызова. Потерпевшего осмотрели и увезли в реанимацию», – рассказал очевидец происшествия Влад Захаров.

Спасти мужчину не удалось, через 10 дней он скончался в больнице. Сотрудники правоохранительных органов долго не могли найти подростков, но в результате они были задержаны 15 ноября по обвинению в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть потерпевшего».

Также выяснилось, что один из жителей города, 18-летний Армен Саргсян разыскал подростков раньше и решил устроить самосуд. После расспросов Саргасян склонил подростков к действиям сексуального характера, засняв все на видео. Ему также было предъявлено обвинение по статье «насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних».

Случаи подросткового насилия в России случаются регулярно. Ранее в Москве был задержан подросток, который пытался убить бездомного.