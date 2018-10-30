Подросток задержан в Москве за попытку убить бездомного

В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что в Москве за попытку убить бездомного задержан один из двух нападавших подростков.

По данным СК, преступление было совершено еще 23 августа на улице Пришвина. Два подростка напали в парке на бездомного и жестоко избили. Один из преступников ударил жертву ножом пять раз, после чего нападавшие оставили мужчину умирать и сбежали. Прохожие вызвали скорую и бездомного с трудом удалось спасти.

Сотрудники правоохранительных органов установили личности подозреваемых. По данным СК, подростки познакомились в социальных сетях и сошлись на почве одинаковых взглядов: они считали бездомных низшим слоем общества, пишет «Российская газета».

Одного из подростков удалось задержать. Местонахождение второго подозреваемого устанавливается. По факту нападения возбудили уголовное дело. Также подростков проверяют на причастность к другим нападениям на бездомных.

Ранее на «Дваче» (анонимный имиджборд – прим. ВЗГЛЯД) опубликовали видео нападений на бездомных, которые прокатились по Москве волной еще летом.

Весной прошлого года группа подростков на Камчатке насмерть забила бездомного.