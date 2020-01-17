ОКР уведомил CAS о намерении вступить в судебный спор ВАДА и РУСАДА

Олимпийский комитет России (ОКР) направил в Спортивный арбитражный суд (CAS) уведомление о намерении вступить в судебный спор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщает служба информации ОКР.

24 декабря 2019 года исполком ОКР принял решение выступить в процессе в качестве третьей стороны. Интересы ОКР в суде было доверено представлять швейцарскому юристу Клоду Рамони, передает ТАСС.

Тем временем глава ПКР Владимир Лукин заявил, что Паралимпийский комитет России (ПКР) направил в CAS уведомление о намерении вступить в судебный спор ВАДА и РУСАДА.

«Мы вчера отправили уведомление в CAS», – сказал Лукин.

Напомним, ранее в комитете сообщили, что вступив в процесс в качестве третьей стороны, ОКР, в том числе, будет отстаивать права российских спортсменов и общероссийских спортивных федераций на выступление под российским флагом и равные условия отбора и доступа россиян на Олимпийские игры и другие международные соревнования.

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