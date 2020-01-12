Абэ решил не пытаться остаться премьером Японии на четвертый срок

Глава правительства Японии Синдзо Абэ сообщил, что не собирается переизбираться на четвертый срок.

Абэ заверил, что «даже не думает об этом», у него «в голове нет ни малейшей мысли такого рода», передает ТАСС со ссылкой на NHK.

Он также сообщил, что не планирует устраивать внеочередные выборы.

Полномочия Абэ истекут в сентябре 2021 года.

В 2018 году Абэ возглавил правительство страны в третий раз.