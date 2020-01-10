Ученые заявили о снижении средней температуры человека за 150 лет

Ученые из Медицинской школы Стэнфордского университета пришли к выводу, что температуру в 37 градусов по Цельсию уже нельзя называть золотым стандартом температуры тела для современных людей.

Долгое время считалось, что нормальная температура тела человека составляет 37 C (недаром на ртутных медицинских термометрах именно эта отметка выделена красным цветом). Этот золотой стандарт установил в 1851 году немецкий врач и исследователь Карл Рейнхольд Август Вундерлих, проведя миллионы измерений у десятков тысяч пациентов, передает портал Вести.ru.

Современные ученые проанализировали три набора данных.

В самый ранний были включены данные почти 24 тыс. ветеранов армии Союза. Медицинские показатели были собраны в период между 1862 и 1930 годами.

Второй набор содержал данные более 15 тыс. человек, собранные в рамках национальной программы по исследованию здоровья населения США с 1971 по 1975 год.

Третий набор данных был сформирован специалистами Стэнфорда в период с 2007 по 2017 год. Размер выборки составил более 150 тыс. человек.

Общее количество измерений температуры из трёх наборов данных составило более 677 тыс.

Изучив эти показатели, специалисты сформировали картину изменения средней температуры человеческого тела.

В частности, температура тела мужчин, родившихся в 2000-х годах, оказалась в среднем на 0,59 C ниже, чем у мужчин, родившихся в начале 1800-х годов. А температура тела женщин, родившихся в 2000-х годах, на 0,32 C ниже, чем у женщин, родившихся в 1890-х годах.

По расчётам авторов, средний показатель температуры человеческого тела снижался на 0,03 C каждые десять лет.

Специалисты исключили версию о неточности термометров XIX века, поскольку выявленная тенденция сохранялась на протяжении всего временного отрезка, который охватывает это исследование.