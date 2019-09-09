ОДК решил заменить французский двигатель Ка-62 на собственный

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех) создает замену французскому двигателю Ardiden 3G, устанавливаемый на новейшие вертолеты Ка-62, заявил генконструктор корпорации Юрий Шмотин.

«Кроме того, по линии разработчика этих двигателей – «ОДК-Климов» - мы инициировали еще два проекта. Первый – это двигатель ВК-650В для Ка-226. На базе решений, которые будут заложены в этот двигатель, может быть создано семейство силовых установок от 500 до 700 л.с. Второй проект – ВК-1600В. Это базовый двигатель, который будет установлен на вертолет Ка-62. Эти двигатели сегодня очень востребованы в России», – передает РИА «Новости» слова Шмотина.

Согласно данным на сайте холдинга «Вертолеты России» (разработчик Ка-62, входит в Ростех), на данный типа вертолета устанавливается двигатель Ardiden 3G компании Turbomeca.

Напомним, в четверг гендиректор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский заявил, что серийное производство новейшего легкого вертолета Ка-62 начнется в 2019 году.