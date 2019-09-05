Абэ процитировал Тютчева на ВЭФ

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), заявил, что возможности российского Дальнего Востока безграничны и процитировал поэта Федора Тютчева.

Абэ сказал о Дальнем Востоке: «Мне видится одна грандиозная линия. Стремительный поток, соединяющий Северный Ледовитый океан через Японское и Южно-Китайское моря с Индийским океаном. Будущее находится здесь. Именно здесь находятся наши неограниченные возможности».

После премьер процитировал четверостишье Федора Тютчева, начинающееся со слов «умом Россию не понять, аршином общим не измерить», передает ТАСС.

При этом Абэ предложил поменять слово Россия на Японию, чтобы получилось «в Японию можно только верить».

Он объяснил это тем, что Япония «находится в авангарде» решения таких проблем, как старение населения. Также, по словам Абэ, Япония – это партнер, которому можно доверять.

Напомним, пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Синдзо Абэ уже в четвертый раз принимает участие в форуме.

Ранее президент Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на встрече в четверг договорились о первой поездке туристов на Южные Курилы в октябре 2019 года.

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