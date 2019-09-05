Трамп намекнул на принятие экономических мер против Европы «по китайскому образцу»

Президент США Дональд Трамп, процитировал американского бизнесмена Самуэля Зелла, намекнув, что Европа в торгово-экономических отношениях с Вашингтоном может столкнуться с теми же проблемами, которые в настоящее время испытывает Китай.

В своем Twitter Трамп процитировал Зелла: «Европа среди тех, кто вечно проводит самую протекционистскую политику. Они у себя сидят, и говорят: «Ну и дела, мы следующие?» Может быть и так!».

По словам предпринимателя, «то, что делает Трамп в отношении Китая, не потеряно и для остального мира».

В начале сентября Китай и США нанесли друг другу новые удары в торговой войне.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что Китай из-за торговой войны потерял 3 млн рабочих мест. Он также предупредил Китай об ужесточении условий торгового соглашения и потребовал от американских компаний свернуть работу с Китаем.