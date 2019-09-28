Два теплохода столкнулись в Якутии

Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России начало проверку по факту столкновения двух грузовых теплоходов на реке Лена в Якутии.

По предварительным данным, на левом берегу реки Лена теплоход СПН-865, следовавший по маршруту Якутск – Нижний Бестях, столкнулся с теплоходом СПН-858, который двигался в обратном направлении, передает RT.

Отмечается, что пострадал один человек. Теплоход СПН-858 получил повреждения носовой части.

Ранее два пассажирских теплохода столкнулись на канале им. Москвы в подмосковной Яхроме.