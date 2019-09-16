Российский астроном нашел признаки жизни в других звездных системах

Первые данные о составе межзвездной кометы C/2019 Q4 (Borisov), полученные с помощью спектрального анализа мощными телескопами в Чили и на Гавайях, свидетельствуют о существовании жизни в других звездных системах, заявил первооткрыватель кометы Геннадий Борисов.

Борисов сообщил, что наклон траектории кометы к эклиптике Солнечной системы составляет порядка 45-50 градусов. По его словам, к наблюдению за открытой им кометой подключилось множество обсерваторий в мире.

«Уточнили эксцентриситет (он вырос до 3,4-3,7). Во-вторых, большие восьмиметровые телескопы Джемини в Чили и на Гавайях сняли изображение, померили фотометрию в двух цветах, уточнили, что комета имеет более красноватый цвет. Плюс один из телескопов уже снял спектр кометы», – передает РИА «Новости» слова Борисова.

Он добавил также, что спектр пока не очень качественный из-за положения кометы относительно Солнца, его еще предстоит уточнить, что позволит точнее определить состав кометы, которая прилетела в Солнечную систему из других звездных систем.

«Получается, что она очень похожа на кометы нашей Солнечной системы. Это говорит о том, что процессы (в другой звездной системе) могут быть очень близкие. Значит, велика вероятность образования такой же жизни и в других системах», – сказал Борисов.



Межзвездное происхождение кометы Борисова подтверждают два основных параметра: большая скорость и параметр орбиты эксцентриситет, а траектория кометы – практически изогнутая прямая.

Пролет в Солнечной системе пройдет так, что комета окажется ближе всего к Солнцу в конце года на расстоянии примерно двух астрономических единиц – то есть между орбитами Марса и Юпитера. При этом яркость кометы может увеличиться, но не намного, отметил астроном.

Напомним, 14 сентября американской обсерватории Gemini, расположенной на вершине спящего вулкана Мауна-Кеа в штате Гавайи, удалось получить цветной снимок первой межзвездной кометы C/2019 Q4 (Borisov), которую 30 августа открыл российский астроном-любитель Геннадий Борисов из поселка Научного Бахчисарайского района Республики Крым.

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