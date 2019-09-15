Украинских националистов начали не пускать в Евросоюз

В пятницу пограничники Чехии не пропустили в Евросоюз украинского националиста Назария Кравченко, который ранее был членом запрещенного в России нацбатальона «Азов», сообщил украинский волонтер Роман Синицын.

«Пограничники Чехии не пустили в Евросоюз моего друга Назария Кравченко», – передает его слова «Страна».

Он рассказал, что у полиции Украины есть договор о сотрудничестве с одной из европейских стран, куда дают списки «подозрительных лиц».

«Полиция этой страны автоматически, не проверяя ничего, вносит этих лиц в базу SIS, как нежелательных для въезда на территорию ЕС. Все. Прилетел – депортировали», – рассказал Синицын.

Он отметил, что ни по одному из тех, кого не пропустили в ЕС, уголовных дел нет.

Кравченко – бывший «азовец», является одним из руководителей киевских ультрас. В мае устроил акцию на улицах Вены с требованием не допустить приезда на Украину юриста Андрея Портнова. Также известен своими связями с одесским радикалом Сергеем Стерненко.