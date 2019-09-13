Беглов выделил 15 млн рублей на энергоэффективность предприятий Петербурга

На поддержку энергоэффективности предприятий Санкт-Петербурга выделят 15 млн рублей из городского бюджета, сообщает пресс-служба Смольного.

В постановлении, подписанном губернатором города Александром Бегловым 13 сентября, говорится, что промышленные предприятия получат субсидии из городского бюджета в качестве возмещения части затрат на проведение энергетического обследования или приобретение энергосберегающего оборудования, передает 78.ru.

На эти цели Смольный выделил 15 млн рублей. При этом максимальный размер субсидии для одного юридического лица составил 4 млн рублей.