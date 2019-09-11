Лавров осудил попытки США переформатировать Латинскую Америку «под себя»

Попытки США переформатировать политический ландшафт Латинской Америки «под себя» вызывают глубокую озабоченность, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Действуя «в духе возрожденной «доктрины Монро», США «присвоили право» использовать «силу там, где заблагорассудится», совершая госперевороты, заявил министр.

Такие действия «подрывают основы региональной безопасности». Политика США приводит к «поляризации латиноамериканских обществ». В результате США препятствуют созданию в регионе «зоны мира», передает РИА «Новости».

Лавров подчеркнул, что Москва поддерживает сохранение политического единства и экономической стабильности Латинской Америки, а также готова к сотрудничеству «со всеми, кто разделяет наши подходы».

Отмечается, что российская сторона «готова к плодотворному сотрудничеству с латиноамериканскими партнерами по вопросам укрепления режима ядерного нераспространения».

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Напомним, США предпринимают попытки отстранить от власти законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.