Начался конкурс студенческих работ проекта «Профстажировки 2.0»

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Украина подтолкнула Россию к промышленному прорыву

Россия закрыла вопрос зависимости от поставок с Украины двигателейФото: Марина Лысцева/ТАСС
Российские боевые вертолеты и корабли полностью избавились от критической зависимости от украинских двигателей. Россия справилась с импортозамещением, к которому ее подтолкнула глупость украинских политиков. Теперь запорожский завод «Мотор Сич» и николаевский «Зоря – Машпроект» ждет незавидное будущее: постепенное умирание или продажа с молотка Китаю. Подробности...
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Почему Абхазия избежала «майдана»

Президента Абхазии уже успели списать со счетов, но он неожиданно нанес поражение объединенной оппозицииФото: Илья Питалев/РИА новости
Сенсационное переизбрание Рауля Хаджимбы президентом Абхазии показало серьезный раскол общества – страна практически поровну разделилась на сторонников властей и объединенной оппозиции. Пессимисты заявляли, что собственный «майдан» в республике неизбежен, однако пока этого сценария удалось избежать. Что удерживает страну от гражданского противостояния? Подробности...
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Психотропным препаратам для детей открыли границу

Иностранные лекарства российские дети теперь смогут получить вполне законноФото: Lilly/Image Broker/Global Look Press
Правительство решило проблему психотропных препаратов для тяжелобольных детей. В ближайшее время будет организован импорт этих лекарств, а затем – их производство в России. До этого момента родителям приходилось заказывать такие препараты за границей. Помимо того, что их покупка станет легальной, цена будет существенно ниже, чем у перекупщиков или за рубежом. Подробности...
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Зеленский превращается в диктатора Украины

Роль Наполеона бывший актер примеряет теперь в реальной политической жизниФото: "Ржевский против Наполеона", "Квартал-95"
Президент Украины, собравший в своих руках невиданную для страны власть, намерен добиться еще больших, поистине диктаторских полномочий. По крайней мере, это прямо следует из того, какие изменения в конституцию и другие законы страны он готовит. Почему Зеленский оказался настолько властолюбивым и что он делает для усиления своей власти? Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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После обмена Зеленский должен сделать второй шаг

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Москва и Киев наконец-то сделали шаг навстречу друг другу – обменялись задержанными и пленными. Оптимисты надеются, что этот шаг будет первым на длинном пути нормализации двусторонних отношений. Подробности...
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Любыми революциями рулят психопаты

Сергей Худиев, публицист, богослов
Воодушевление протеста очень эффективно, как наркотик – подавляет и нравственное чувство, и здравый смысл. А избавиться от этого упоения очень трудно. Но это необходимо сделать – и сделать быстро, пока вас не затянуло. Подробности...
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В украинских тюрьмах еще остается немало русских

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Поздравим тех, кто вышел на свободу. Кирилла Вышинского, Евгения Мефедова и еще 33 обменянных русских – вне зависимости от того, красные у них паспорта или синие. Но важно понимать, что это далеко не все украинские политзаключенные. Подробности...
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              Начался конкурс студенческих работ проекта «Профстажировки 2.0»

              10 сентября 2019, 15:30

              Текст: Сергей Гурьянов

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              Во вторник стартовал конкурс студенческих работ проекта «Профстажировки 2.0». Студенты получили доступ к решению практических заданий-кейсов компаний.

              Старт конкурса был объявлен на пресс-конференции в Москве. «Профстажировки 2.0» – совместный проект АНО «Россия – страна возможностей» и Общероссийского народного фронта. Задания-кейсы размещены на платформе профстажировки.рф, сообщает Regnum.

              «Сейчас на платформе – 3 тыс. 105 кейсов от 832 работодателя. Каждая задача – возможность для десятков студентов пройти стажировки и практики в ведущих компаниях страны. Мы ожидаем более 30 тыс. участников конкурса и выделили пять основных стимулов для авторов лучших решений: огромный выбор интересных тем для научной работы, приглашение на стажировку в престижную компанию, опытные наставники, предложение о работе после стажировки для самых лучших, возможность увидеть практическое применение своих наработок и поучаствовать в решении стратегических задач страны», – сказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Алексей Комиссаров.

              Он уточнил, что уже сейчас в число партнеров-работодателей входят Минстрой России, «СИБУР Холдинг», «Россети», «Ростелеком», «Аэрофлот», «Росатом», «ВЭБ.РФ», «Группа ГАЗ», «Росгеология», «Магнит» и многие другие ведущие компании.

              Лидер по количеству размещенных на платформе кейсов – Ямало-Ненецкий автономный округ, который предложил студентам 432 кейса.

              Больше всего задач пришло от предприятий социальной сферы. Работодатели округа хотят привлечь студентов к созданию гибких форм занятости населения, развитию корпоративного волонтерства, разработке туристических маршрутов, популяризации социальных услуг и развитию адаптивной физкультуры.

              На втором месте Москва (279 кейсов), а замыкает тройку лидеров Брянская область с 233 кейсами от компаний.

              Основной секрет «идеального кейса» — в максимальной практичности задачи. Так считает руководитель проекта «Профстажировки 2.0», член Общественной палаты РФ Илья Семин. По его словам, «важно, чтобы результат можно было измерить, а соответственно и оценить студенческую работу по критерию практической пользы – возможности использовать готовое решение или внедрить отдельные наработки».

              Проект «Профстажировки 2.0» позволяет встретиться на одной площадке студентам и их потенциальным работодателям, заявила директор департамента государственной молодежной политики и социальных проектов в сфере высшего образования Министерства науки и образования РФ Ольга Чернышева.

              По ее мнению, проект «Профстажировки 2.0», реализуемый совместно АНО «Россия — страна возможностей» и Общероссийским народным фронтом востребован во всех отраслях экономики и является отличной площадкой для реализации института целевого обучения. Целевое обучение предполагает возможность заключения целевого договора между будущим работодателем, абитуриентами, студентами и вузами.

              «Студенты могут показать свои возможности, показать будущим работодателям свои способности, проявить себя, а работодатели, вполне возможно, определить своих потенциальных сотрудников», – отметила Чернышева.

              Министерство науки и высшего образования уже начало оказывать поддержку проекту «Профстажировки 2.0», в частности, направив в российские вузы письмо, предлагающее студентам принять участие в проекте.

              «Это уже повлияло на ту активность, которую дети стали проявлять по отношению к проекту», — подчеркнула директор Департамента государственной молодежной политики и социальных проектов в сфере высшего образования.

              Кроме того, по словам Ольги Чернышевой, в реализации проекта уже заинтересованы даже школьники.

              «Поэтому в будущем возрастной ценз тоже можно понизить, пригласить в качестве партнера по реализации этого проекта Министерство просвещения, потому что договор целевого обучения заключается потенциальными работодателями с абитуриентами, которые еще только планируют поступать в тот или иной вуз, и где, как не на этой площадке определиться с выбором будущей профессии?» — подчеркнула Ольга Чернышева.

              Во вторник генеральный директор АО «ДОМ.РФ» Александр Плутник рассказал о кейсах компании и особенностях стажерских программ, после чего состоялось подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии по проекту «Профстажировки 2.0» между АНО «Россия – страна возможностей» и АО «ДОМ.РФ».

              Подписи под документом поставили Алексей Комиссаров и Александр Плутник, передает ТАСС.

              Для проекта «Профстажировки 2.0» ДОМ.РФ подготовил 55 кейсов по нескольким направлениям: проектное финансирование, жилищное строительство, арендное жилье, вовлечение в оборот неиспользуемых федеральных земель.

              «Для нас это очень интересный проект. Мы много работаем с молодежью, ищем ребят по всей стране, стараемся растить кадры. Наши кейсы составлены и подобраны таким образом, чтобы студенты могли показать компетенции, наиболее ценные в выбранной отрасли, которые пригодятся им в дальнейшем во время прохождения стажировки и непосредственно работы. Мы рассчитываем на привлечение молодежи и трудоустроим лучших», – сказал Плутник.

              АНО «Россия – страна возможностей» создана в 2018 году по инициативе президента России Владимира Путина. Она объединяет кадровые, социальные и образовательные проекты, каждый из которых имеет свою аудиторию и предлагает различные пути к успеху. Это открытая площадка для общения талантливых и неравнодушных людей всех возрастов, обмена опытом между предпринимателями, управленцами, молодыми профессионалами, добровольцами и социальными активистами.

              Новая платформа проекта «Профстажировки 2.0», который реализуют Общероссийский народный фронт (ОНФ) и АНО «Россия – страна возможностей», позволит студентам готовить курсовые и дипломные работы по прикладным заданиям компаний (кейсам) и получать практический опыт с перспективой трудоустройства. Проект стартовал в июне 2019 года. К нему уже присоединилось около 400 компаний, которые готовы предоставлять возможности для стажировки.


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