Начался конкурс студенческих работ проекта «Профстажировки 2.0»

Во вторник стартовал конкурс студенческих работ проекта «Профстажировки 2.0». Студенты получили доступ к решению практических заданий-кейсов компаний.

Старт конкурса был объявлен на пресс-конференции в Москве. «Профстажировки 2.0» – совместный проект АНО «Россия – страна возможностей» и Общероссийского народного фронта. Задания-кейсы размещены на платформе профстажировки.рф, сообщает Regnum.

«Сейчас на платформе – 3 тыс. 105 кейсов от 832 работодателя. Каждая задача – возможность для десятков студентов пройти стажировки и практики в ведущих компаниях страны. Мы ожидаем более 30 тыс. участников конкурса и выделили пять основных стимулов для авторов лучших решений: огромный выбор интересных тем для научной работы, приглашение на стажировку в престижную компанию, опытные наставники, предложение о работе после стажировки для самых лучших, возможность увидеть практическое применение своих наработок и поучаствовать в решении стратегических задач страны», – сказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Алексей Комиссаров.

Он уточнил, что уже сейчас в число партнеров-работодателей входят Минстрой России, «СИБУР Холдинг», «Россети», «Ростелеком», «Аэрофлот», «Росатом», «ВЭБ.РФ», «Группа ГАЗ», «Росгеология», «Магнит» и многие другие ведущие компании.

Лидер по количеству размещенных на платформе кейсов – Ямало-Ненецкий автономный округ, который предложил студентам 432 кейса.

Больше всего задач пришло от предприятий социальной сферы. Работодатели округа хотят привлечь студентов к созданию гибких форм занятости населения, развитию корпоративного волонтерства, разработке туристических маршрутов, популяризации социальных услуг и развитию адаптивной физкультуры.

На втором месте Москва (279 кейсов), а замыкает тройку лидеров Брянская область с 233 кейсами от компаний.

Основной секрет «идеального кейса» — в максимальной практичности задачи. Так считает руководитель проекта «Профстажировки 2.0», член Общественной палаты РФ Илья Семин. По его словам, «важно, чтобы результат можно было измерить, а соответственно и оценить студенческую работу по критерию практической пользы – возможности использовать готовое решение или внедрить отдельные наработки».

Проект «Профстажировки 2.0» позволяет встретиться на одной площадке студентам и их потенциальным работодателям, заявила директор департамента государственной молодежной политики и социальных проектов в сфере высшего образования Министерства науки и образования РФ Ольга Чернышева.

По ее мнению, проект «Профстажировки 2.0», реализуемый совместно АНО «Россия — страна возможностей» и Общероссийским народным фронтом востребован во всех отраслях экономики и является отличной площадкой для реализации института целевого обучения. Целевое обучение предполагает возможность заключения целевого договора между будущим работодателем, абитуриентами, студентами и вузами.

«Студенты могут показать свои возможности, показать будущим работодателям свои способности, проявить себя, а работодатели, вполне возможно, определить своих потенциальных сотрудников», – отметила Чернышева.

Министерство науки и высшего образования уже начало оказывать поддержку проекту «Профстажировки 2.0», в частности, направив в российские вузы письмо, предлагающее студентам принять участие в проекте.

«Это уже повлияло на ту активность, которую дети стали проявлять по отношению к проекту», — подчеркнула директор Департамента государственной молодежной политики и социальных проектов в сфере высшего образования.

Кроме того, по словам Ольги Чернышевой, в реализации проекта уже заинтересованы даже школьники.

«Поэтому в будущем возрастной ценз тоже можно понизить, пригласить в качестве партнера по реализации этого проекта Министерство просвещения, потому что договор целевого обучения заключается потенциальными работодателями с абитуриентами, которые еще только планируют поступать в тот или иной вуз, и где, как не на этой площадке определиться с выбором будущей профессии?» — подчеркнула Ольга Чернышева.

Во вторник генеральный директор АО «ДОМ.РФ» Александр Плутник рассказал о кейсах компании и особенностях стажерских программ, после чего состоялось подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии по проекту «Профстажировки 2.0» между АНО «Россия – страна возможностей» и АО «ДОМ.РФ».

Подписи под документом поставили Алексей Комиссаров и Александр Плутник, передает ТАСС.

Для проекта «Профстажировки 2.0» ДОМ.РФ подготовил 55 кейсов по нескольким направлениям: проектное финансирование, жилищное строительство, арендное жилье, вовлечение в оборот неиспользуемых федеральных земель.

«Для нас это очень интересный проект. Мы много работаем с молодежью, ищем ребят по всей стране, стараемся растить кадры. Наши кейсы составлены и подобраны таким образом, чтобы студенты могли показать компетенции, наиболее ценные в выбранной отрасли, которые пригодятся им в дальнейшем во время прохождения стажировки и непосредственно работы. Мы рассчитываем на привлечение молодежи и трудоустроим лучших», – сказал Плутник.

АНО «Россия – страна возможностей» создана в 2018 году по инициативе президента России Владимира Путина. Она объединяет кадровые, социальные и образовательные проекты, каждый из которых имеет свою аудиторию и предлагает различные пути к успеху. Это открытая площадка для общения талантливых и неравнодушных людей всех возрастов, обмена опытом между предпринимателями, управленцами, молодыми профессионалами, добровольцами и социальными активистами.

Новая платформа проекта «Профстажировки 2.0», который реализуют Общероссийский народный фронт (ОНФ) и АНО «Россия – страна возможностей», позволит студентам готовить курсовые и дипломные работы по прикладным заданиям компаний (кейсам) и получать практический опыт с перспективой трудоустройства. Проект стартовал в июне 2019 года. К нему уже присоединилось около 400 компаний, которые готовы предоставлять возможности для стажировки.