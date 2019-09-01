В Петербурге двадцатитысячный хор исполнил гимн России

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Украинский авиапром обратился к России с последней просьбой

Самый грузоподъемный серийный самолет в мире – Ан-124 «Руслан» – выполняет поистине уникальные задачи, особенно для российских военныхФото: Anton Bannikov/wikipedia
Украинский концерн «Антонов» потребовал от России переименовать новый транспортный самолет, который разрабатывается на базе Ан-124 «Руслан». Дескать, это другой лайнер и маркой «Ан» он именоваться не имеет права. В России не возражают – нам незачем ставить чужой бренд на свой самолет. Важнее другое – развитие одного из самых востребованных транспортных самолетов в мире теперь идет без Украины. Подробности...
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Как накормить кормильцев на Сахалине и Курилах

Территория осваивалась в режиме добычи всего хорошего на огромном далеком острове, напоминает Валерий ЛимаренкоФото: Сергей Кривошеев/РИА «Новости»
Один из самых восточных регионов РФ – Сахалинская область – обеспечивает страну миллиардами долларов экспортной выручки, имеет большой бюджет, но остается в числе рекордсменов по аварийному жилью и низкому качеству медицины. Спецкор газеты ВЗГЛЯД выяснял, как врио главы Сахалина Валерий Лимаренко борется с этими парадоксами и будет ли у острова мост с материком.  Подробности...
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Шойгу готовит к бою беспилотники

Тяжелый беспилотник «Охотник» в ударном варианте испытают уже в 2023–2024 годахФото: function.mil.ru
России удалось существенно сократить отставание от США по беспилотным боевым самолетам. Армия уже использует легкие дроны-разведчики, сейчас проходят испытания тяжелые разведывательно-ударные БПЛА. США заявили, что F-35 станет последним пилотируемым истребителем, затем воевать будут только боевые дроны. Россия благодаря вовремя принятым министром обороны решениям тоже готовится к воздушным боям будущего. Подробности...
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США в Сирии ударили по дружбе России и Турции

Вашингтон, не уведомив Москву или Анкару, нанес авиационный удар в провинции ИдлибФото: Anas Alkharboutli/DPA/Global Look Press
ВВС США нанесли удар по сирийской провинции Идлиб на следующий день после того, как армия Сирии объявила о прекращении огня для эвакуации мирных жителей. В результате налета в населенных пунктах зафиксированы многочисленные жертвы и разрушения. По мнению экспертов, совершить такую провокацию США заставило политическое и военно-техническое сближение Турции с Россией. Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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Россия и Британия близки в описании Друга, Врага и Конфликта

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Удивительно, насколько язык «нового Брекзита» соответствует нашему лоялистскому в России. Общего в правой повестке Британии, правых повестках США и других европейских стран очень много. Подробности...
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Вечно обиженные

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Сегодня в Польше модно оскорблять тех, благодаря кому страна осталась в истории, переписывать и искажать исторические факты, манипулировать политическими оценками. Подробности...
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Республики СССР жили за счет выкачивания ресурсов из России

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Когда до меня дошло, что за вкуснейшее рижское эскимо, которое я так любила, расплачивался мой двоюродный брат, вынужденный есть в Кондопоге замерзшую дрянь, я испытала глубокое отвращение к системе, породившей этот перекос. Подробности...
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      День флага в Москве отметили грандиозным митингом-концертом

      Более 100 тыс. человек вышли на проспект Сахарова в Москве на митинг-концерт «Герои рядом с нами» в честь 350-летия флага России. В нем участвовали звезды эстрады и спорта, ученые, общественные деятели, Герои России и СССР. Мероприятие стало самым массовым за все время существования праздника
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              В Петербурге двадцатитысячный хор исполнил гимн России

              1 сентября 2019, 23:26

              Текст: Антон Никитин

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              В Санкт-Петербурге сводный хор более чем из 20 тыс. человек и восьмитысячный оркестр исполнили гимн России, установив мировой рекорд, сообщили организаторы Всероссийской акции «День гимна».

              «Всероссийская акция «День гимна» объединила на стадионе «Газпром Арена» музыкантов и исполнителей из 85 регионов страны в масштабный музыкальный коллектив. Гимн России исполнили рекордный 8-тысячный оркестр и многонациональный хор из более 20 тыс. участников», – передает РИА «Новости» сообщение организаторов акции.

              Сводный оркестр был собран из профессиональных, военно-музыкальных и любительских коллективов, в состав хора вошли как профессиональные исполнители, так и молодежные, общественные организации, волонтеры, футбольные болельщики и зрители.

              Как отмечают организаторы, в составе сводного оркестра были собраны более 19 видов музыкальных инструментов – струнные, духовые, ударные и клавишные. Оркестр расположился на поле стадиона, поделенном на 192 сектора, в которых разместились 8097 музыкантов.

              «Уникальный состав оркестра был признан рекордным и вошел в Книгу рекордов Гиннеса в категории «Самый большой оркестр», превзойдя рекорд, установленный в 2016 году, когда на арене Commerzbank в городе Франкфурт (Германия) были собраны 8 076 музыкантов. Российский рекорд зафиксировала официальный судья Книги рекордов Люсия Синигальези», – сообщили организаторы, отметив, что после тщательной проверки и подсчета количества участников оркестра рекорд был официально подтвержден.

              Всего в акции приняли участие 181 оркестр и 200 хоров из 85 регионов страны, среди которых Оркестр XXI века под управлением Павла Овсянникова, Балтийский симфонический оркестр, оркестр Русская филармония, коллектив «MOSCOW City» под руководством Владимира Яцкевича, сводный военный оркестр Северо-Западного округа войск национальной гвардии России, ансамбль песни и пляски Российской армии имени Александрова, Академический хор русской песни под руководством Николая Азарова, исполнители молодежных и волонтерских организаций, а также хор болельщиков Российского футбольного союза.

              После масштабного исполнения гимна участники продолжили хоровую программу русской народной песней «Эй, ухнем!» в сопровождении светового шоу.

              В 2019 году исполняется 75 лет государственному гимну Российской Федерации. Впервые музыка современного гимна прозвучала во время конкурса в 1944 году в СССР. С тех пор слова гимна неоднократно менялись, но музыка композитора Александра Александрова оставалась неизменной во всех вариациях советского, а затем и российского гимнов.


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