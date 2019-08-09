Число пострадавших из-за взрыва под Ачинском выросло

При новом взрыве боеприпаса в Красноярском крае пострадало девять человек, четверо из них госпитализированы, сообщили в экстренных службах региона.

«По уточненным данным, пострадали девять человек, четверо из них госпитализированы», – сказал собеседник РИА «Новости».

Отмечается, что инцидент произошел возле железной дороги на перегоне Улуй-Ачинск.

По данным Центрального военного округа, на военном складе под Ачинском «в результате попадания разряда молнии в стеллаж с боеприпасами с нарушенной молниезащитой» произошло «воспламенение боеприпаса с последующим подрывом».

Там уточнили, что незначительные травмы и порезы стеклом получил сотрудник вневедомственной охраны.

После подрыва снаряда движение поездов по участку Ачинск 2 – Назарово было приостановлено, заявил представитель РЖД.

Ранее СМИ со ссылкой на источник сообщали, что взрывы Красноярском крае произошли из-за наезда спецпоезда на артиллерийский снаряд. По другим данным, подрыв произошел из-за удара молнии.