Около 90% заказов такси в Москве стали поступать через мобильные приложения

Через мобильное приложение совершаются около 85-90% заказов такси в Москве, заявил заместитель руководителя ЦОДД, начальник ситуационного центра Александр Евсин.

«В первую очередь на рынке такси изменился рынок заказов, который в свою очередь начал менять все остальное. По оценке, 85-90% всех заказов проходит через мобильное приложение», – рассказал Евсин на Международном Евразийском форуме такси, сообщает РИА «Новости».

В столице 8 и 9 августа проходит Международный Евразийский форум такси, в рамках которого будут проведены 17 мероприятий. По итогам форума будет выпущена Общественная резолюция МЕФТ-2019, включающая в себя предложения и инициативы профессионального сообщества, позже документ будет направлен в соответствующие федеральные ведомства для совершенствования законодательства.

Ранее московские таксисты объяснили, почему в последнее время увеличился рост числа аварий с участием такси.