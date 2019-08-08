Московские таксисты объяснили значительный рост числа ДТП с такси

Рост числа ДТП с участием автомобилей такси обусловлен множеством водителей-иностранцев, а также их неопытностью, заявили газете ВЗГЛЯД в профсоюзных организациях таксистов.

Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов ранее сообщил, что с начала года в столице резко возросло число ДТП с участием такси. По его словам, негативная динамика может быть связана с тем, что таксисты «получают много заказов и перерабатывают».

«Причина высокой аварийности в засилье иностранных граждан, отсутствии профессиональных стандартов в отрасли такси и трудовых отношений. Эти моменты негативно влияют на безопасность движения», – считает председатель координационного совета межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков.

В целом он согласен, что таксисты перерабатывают. Он добавил, что введение агрегаторами минимальной оплаты труда за определенное время работы решило бы проблему.

Схожего мнения придерживается и председатель профсоюза московских таксистов Николай Кодолов, он также отметил роль неопытных водителей в создании аварийных ситуаций.

«Мы согласны, что число ДТП возросло, причем ощутимо. Зачастую это происходит из-за водителей, не имеющих стажа и опыта перевозки пассажиров в крупном городе и городском потоке мегаполиса. И, конечно, от того, что ряд водителей работает сильно больше 12-13 часов в сутки, живут и спят в машинах», – сообщил Кодолов.

Ранее глава ГИБДД Михаил Черников заявлял, что его служба разрабатывает законодательство и программное обеспечение, позволяющее персонифицировать водителей такси и каршеринга.