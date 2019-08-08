Атамбаев призвал силовиков «не стрелять в свой народ»

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев обратился к силовикам.

Атамбаев призвал сотрудников правоохранительных органов «не стрелять в свой народ», передает РИА «Новости».

К силовикам бывший президент страны обратился в эфире телеканала «Апрель», передает ТАСС.

По словам Атамбаева, если правоохранители его не послушают, то для них «это очень плохо кончится».

Он выразил сожаление в связи с тем, что при попытке его задержания «пострадали невинные мирные люди».

Бывший президент подчеркнул, что он и его сторонники – «не террористы», но против них послали «антитеррористический отряд спецназа «Альфа». Как заявил Атамбаев, многие из собравшихся у его резиденции «приехали просто сделать фото».

Он заявил, что «потрясен» тем, насколько жестоки и циничны оказались действующие власти страны.

Атамбаев заявил, что спецназ использовал боевое оружие. По словам бывшего президента, сам он призывал «войти в правовое поле», но власти Киргизии не стали его слушать.

«Чтобы закрыть рот Атамбаеву, власть готова стрелять в свой народ», – сказал он, поблагодарив «простых киргизстанцев», заступившихся за него.

«Власти пора одуматься, мы не такой народ, который будет жить на коленях», – заявил Атамбаев.