Сайт предвыборного штаба Трампа подшутил над Клинтон

На сайте Дональда Трампа, посвященном президентским выборам в США 2020 году, подшутили над соперницей нынешнего хозяина Белого дома на предыдущих выборах Хиллари Клинтон, разместив коллаж с ее изображением на странице с ошибкой «404» («страница не найдена»).

Так, на предвыборном сайте Трампа при попытке зайти на несуществующую страницу появляется коллаж с Клинтон и надпись: «Упс! Странно. Вы ищете что-то, чего не существует... Попробуйте перейти на главную страницу».

Президентские выборы в США состоятся в ноябре 2020 года.

Трамп и Клинтон соперничали на выборах в 2016 году. Республиканец одержал победу, заручившись поддержкой 304 членов коллегии выборщиков, а кандидат от Демократической партии – 227 голосами. По общему числу голосов избирателей экс-госсекретарь опередила соперника в пропорции 48,07% против 45,99%, что означало преимущество почти в 3 млн голосов, однако из-за действующей в США системы непрямых выборов это не сыграло никакой роли.

Клинтон, проигравшая выборы, не раз заявляла, что причиной ее поражения якобы имевшее место «вмешательство» России в американский избирательный процесс.

Газета ВЗГЛЯД писала ранее, что победа Трампа в 2020 году практически неминуема, и анализировала, как она скажется на отношениях наших стран.