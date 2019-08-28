США назвали условия предоставления кредитов Ирану

США готовы выделить Ирану деньги для развития страны в случае, если власти изменят свое поведение и выполнят условия, поставленные Вашингтоном, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

«Мы очень сосредоточены на том, чтобы найти выход. Мы хотим, чтобы Иран был нормальной страной. Мы хотим, чтобы народ Ирана добился успеха в том, чтобы изменить поведение своего руководства», – передает ТАСС слова Помпео в интервью телекомпании NBC.

«Когда это будет сделано, мы рады будем сесть за стол переговоров с Ираном и предоставить им ресурсы и капитал, необходимые для того, чтобы они стали успешной страной», – ответил Помпео на вопрос о том, готов ли Вашингтон выделить Ирану краткосрочные кредиты.

Он добавил, что для этого Ирану надо выполнить условия, которые ставят США.

«Как сказал президент [США Дональд Трамп], это произойдет тогда, когда будут подходящие условия. Мы достаточно четко объяснили, какие именно это условия. Это произойдет тогда, когда руководство Ирана согласится выполнить их», – сказал Помпео.

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что решение Вашингтона ввести санкции против высшего руководства Ирана означает, что ситуация развивается по очень плохому сценарию и похожи на подготовку США к атаке на Ирак в 2003 году.

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