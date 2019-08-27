Эксперт объяснил, зачем оппозиция планирует беспорядки перед 1 сентября

«Радикальной оппозиции нужно устроить громкий скандал как можно ближе к выборам в Мосгордуму. 31 августа – это крайний срок, когда можно это успеть сделать», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Гусев. Так он объяснил настойчивое стремление оппозиции провести несанкционированную акцию непременно 31 августа.

Задача организаторов несанкционированного митинга – попытка устроить массовые беспорядки и повлиять на результаты выборов, подчеркнул президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев. Напомним, что правительство Москвы отказалось согласовывать акции оппозиции 31 августа и 1 сентября, и предлагало сразу две альтернативные даты – 17 и 24 августа, тем не менее, оппозиционеры призывают во что бы то ни стало выйти именно 31-го.

Так называемых оппозиционеров не смущает даже то, что их противозаконная акция приходится на канун 1 сентября, последние выходные лета, когда тысячи москвичей захотят провести время в центре города с семьями, подготовить детей к походу в школу, отметил Гусев.

«Скорее наоборот. Это их полностью устраивает, – подчеркнул эксперт. – Массовые беспорядки, люди недовольны. Дальше оппозиционеры всю неделю перед выборами будут эту тему раскручивать, раздувать скандал... Еще и студенты возвращаются с каникул как раз. Все это для придания готовящимся акциям максимально широкий и громкий резонанс».

Вдохновители призывов к беспорядкам – это все те, у кого не получилось поучаствовать в политике законным способом, констатирует Гусев. «Теперь они пытаются зайти через скандальные истории. Это и Михаил Ходорковский, который говорит: не ходите на выборы, выходите на улицу. То есть фактически открыто призывает к массовым беспорядкам. Это и Алексей Навальный, и Любовь Соболь. Каждый из них действует в своих собственных частных интересах, а все вместе стараются создать хаос на улицах Москвы», – резюмировал Гусев.



Эксперт отметил, что когда в москве проходили предыдущие несанкционированные шествия, Навальный отбывал административный арест. «Ему тоже важно к этим акциям подключиться», – подчеркнул политолог.