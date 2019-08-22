Исследователи развеяли миф об «одиноких кошатницах»

Исследователи из США опровергли миф об «одиноких кошатницах». Они не подтвердили стереотип о том, что владельцы кошек больше подвержены депрессии на фоне переживаний по поводу отношений.

Ученые провели исследование, в ходе которого изучили реакцию испытуемых на различные звуки, издаваемые кошками и собаками. В эксперименте участвовали 450 женщин и 111 мужчин. У 47% респондентов дома живет питомец. Собак держат 184 участника эксперимента, кошек – 31. И тех и других животных содержат 49 человек.

«Результаты наших исследований не поддержали мнение, что владельцы кошек больше других страдают от депрессии, тревоги или переживаний, связанных с близкими отношениями», – цитирует статью ученых в издании Royal Society Open Science РИА «Новости».

Ранее исследователи заявили о том, что паразит токсоплазма, носителями которого является большинство кошек, является гораздо более опасным для людей, чем предполагалось ранее.