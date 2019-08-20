На фестивале «Таврида – АРТ» пройдут кастинги для молодых деятелей культуры

Стартующий во вторник фестиваль «Таврида – АРТ» станет самой большой площадкой для кастингов – всего с 20 по 26 августа здесь пройдет 62 кастинга для молодых деятелей культуры и искусств.

Во вторник, 20 августа, стартует заезд первых участников арт-кварталов Фестиваля творческих сообществ «Таврида – АРТ». Всего на фестиваль в Крым приедет 4, 5 тыс. молодых представителей творческой сферы: режиссеров, хореографов, художников, архитекторов, ремесленников, музыкантов и многих других, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

Отмечается, что с 20 по 26 августа здесь пройдет 62 кастинга для молодых деятелей культуры и искусств. Среди возможностей для участников фестиваля – прекастинг Международного конкурса «Новая волна», кастинг в телепроект «Голос» и сериал на Первом канале, кастинги СТС Медиа и премьер-лиги КВН, кастинг проекта «Танцы на ТНТ», питчинг Национальной Медиа Группы и многое другое.

Руководитель проекта «Таврида», генеральный директор Центра развития культурных инициатив Сергей Першин сказал, что для участников – «амбициозных талантливых креативных молодых людей из разных уголков страны» – была создана уникальная площадка, «на которой они получат максимум пользы и вдохновения для творчества и профессионального развития».

«Фестиваль «Таврида – АРТ» – это первое событие, которое единовременно в одном месте сосредоточит такое количество реальных возможностей для молодых креативных людей. Они смогут принять участие в кастингах и реализовать свои возможности в крупных творческих проектах страны – на телевидении, радио, в съемках сериалов, фильмов, в студиях звукозаписи, в творческих коллективах. Это уникальный опыт, и мы надеемся, что за дни работы фестиваля каждый из молодых творцов сможет воспользоваться шансом показать свои способности», – рассказал он.

Проявившие себя молодые творческие ребята смогут провести свою выставку в Москве, стать ведущими на DFM, RU.TV, выпустить релиз или альбом на лейбле «Студия СОЮЗ», выступить на фестивале «Нашествие» или «Z.City», войти в состав симфонического оркестра Москвы «Русская Филармония», принять участие в мероприятиях благотворительного фонда Илзе Лиепа, пройти в сезон 2020 года телевизионной Премьер-лиги Международного Союза КВН и появиться в эфире на Первом канале.

У участников фестиваля, увлекающихся сферой театра и кино, появится шанс выпустить свой документальный фильм в эфире телеканала Россия, сняться в полнометражном фильме, теле- и интернет-сериалах, выиграть двухлетнее обучение в Высшей школе режиссёров и сценаристов и многое другое.

Участники арт-кварталов смогут принять участие в грантовом конкурсе и получить поддержку на развитие своего проекта. Сумма предоставляемых грантов составит 80 млн рублей.

Также творцов ждут встречи и мастер-классы от ведущих экспертов и представителей крупнейших игроков креативной индустрии, коллаборации, творческие активности и многое другое.

«Таврида – АРТ» – первый в России фестиваль творческих сообществ, который соберет на одной площадке молодых деятелей культуры и искусств из 85 регионов России и порядка 30 тыс. зрителей. Фестиваль объединит все направления искусства и станет самой большой в стране площадкой для кастингов и возможностей самореализации для творцов.

Ядром фестиваля станут восемь арт-кварталов – творческих пространств под открытым небом, посвященных различным направлениям культуры и искусств. В них участники будут жить и творить, посещать мастер-классы и встречи с заслуженными деятелями культуры, создавать проекты и получать поддержку

В дни основной программы с 23 по 25 августа «Таврида» впервые откроет свои двери для всех неравнодушных к искусству, а на главной сцене выступят ведущие артисты России вместе с начинающими исполнителями. В эти дни площадка превратится в фестиваль фестивалей.

Ранее сообщалось, что в регионах России прошли церемонии отправления делегаций на «Тавриду – АРТ».