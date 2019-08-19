Кадыров назвал свой самый главный страх

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, чего боится больше всего в жизни.

«Я боюсь потерять совесть, честь, достоинство. Ничего остального я не боюсь», – заявил Кадыров в интервью Youtube-каналу On TV.

Он добавил также, что, если бы он кого-то боялся, то в свое время «не начал то, что начал его отец» Ахмат-Хаджи Кадыров и не продолжил бы борьбу против террористов.

Напомним, ранее Рамзан Кадыров рассказал о переговорах отца с Москвой по будущему Чечни.