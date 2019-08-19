Рамзан Кадыров рассказал о переговорах отца с Москвой по будущему Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, на каком условии Ахмат-Хаджи Кадыров согласился подписывать документ о том, что Чечня является частью России.

Рамзан Кадыров рассказал, что его отец не хотел принимать данное решение в одиночку. Кадыров-старший, по словам сына, заявил, что «подпишет бумагу» только после референдума, если народ Чечни «проголосует за», передает РИА «Новости» со ссылкой на On TV.

«Я должен спросить это у своего народа», – приводит Рамзан Кадыров слова отца.

Референдум состоялся в 2003 году. За конституцию Кадырова и развитие Чечни в составе России проголосовали около 96%.

Напомним, по словам Рамзана Кадырова, его отец также был против того, чтобы глав регионов называли «президентами».