У одного из крупнейших подрядчиков РЖД начались обыски

В Москве проходят обыски по делу о хищении средств у группы компаний «1520», который является одним из крупнейших подрядчиков РЖД, сообщили СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах и источник, близкий к акционерам ГК «1520».

Утверждается, что обыски проходят с утра среды по нескольким адресам, которые связаны с совладельцами группы компаний, сообщают «Ведомости».

По данным издания, ранее СК возбудил дело по статье «организация преступного сообщества с использованием служебного положения» и еще нескольким статей УК РФ. Утверждается, что это связано с выводом и отмыванием денег, полученным компанией «1520» для выполнения подрядов. Общая сумма превышает 200 млрд рублей.

Следствие полагает, пишет портал, что средства выводились за рубеж с помощью «молдавской схемы» через ряд банков.

По данным издания, дело выделено в отдельное из дела полковника МВД Захарченко - на преступную схему следствие вышло благодаря разбирательствам по делу высокопоставленного полицейского.

ГК «1520» – это крупнейший строительный подрядчик РЖД, который специализируется на проектировании и строительстве железных дорог. В 2018 году совладельцы компании заняли первое место в рейтинге «Короли госзаказа» журнала Forbes. Сумма полученных подрядов от РЖД оценивается в 218,2 млрд рублей.