Сардиния изъяла у туристов 10 тонн песка и камней с Изумрудного берега

Хранившиеся на складах песок, камни и ракушки, которые туристы пытались вывезти с курортов Сардинии, вернули на побережье, сообщил директор охраняемой морской зоны Таволара Аугусто Навоне.

Изумрудный берег годами страдает от туристов, которые вывозят с пляжей белый вулканический песок. Если туриста с таким грузом ловят, то ему грозит крупный штраф, передает РИА «Новости» со ссылкой на Il Corriere della Sera.

По словам Навоне, несколько месяцев назад аэропорт Олбии сообщил, что на складах лежат конфискованные песок, камни и ракушки. Власти курорта полагали, что речь идет о нескольких наполненных песком бутылках, но оказалось, что за многие годы скопилось 10 тонн песка и камней.

Изъятую контрабанду вернули на побережье, распределив между островом Таволара и пляжем Порто-ди-Сан-Паоло.

Отмечается, что большую часть контрабанды пытались вывезти в полулитровых бутылках.