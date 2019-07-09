Путин назвал мракобесием призывы отказаться от прогресса ради природы

Президент Владимир Путин на втором Глобальном саммите по производству и индустриализации (GMIS) в Екатеринбурге назвал призывы отказаться от технологического прогресса ради сохранения природы «мракобесием» и «путем в никуда».

«Эти вопросы, на наш взгляд, требуют глубокой и содержательной дискуссии. Однако вместо разговора по существу по глобальной экологической и климатической повестке мы часто, к сожалению, наблюдаем откровенный популизм, спекуляции, а порой и, я не побоюсь этого слова, просто мракобесия», – передает его слова РИА «Новости».

Он отметил, что «доходит до того, что мир заставляют отказаться от прогресса». По мнению Путина, это «в лучшем случае позволит законсервировать ситуацию» и «создать локальное благополучие для избранных».

При этом сейчас миллионы людей на планете не имеют доступа к чистой воде, образованию и другим плодам цивилизации. Такую архаику он назвал «путем в никуда», «путем к новым конфликтам».

«Деградация природы и климата продолжается, и все острее дает о себе знать засухами, неурожаями, природными катаклизмами... Если ничего не предпринимать, то бурное технологическое развитие не сгладит, а напротив, обострит весь комплекс экологических вызовов, включая изменение климата и истощение ресурсов», – сказал Путин.

По его словам, именно в России это чувствуется «наиболее остро», так как в нашей стране температура «растет в два с половиной раза быстрее, чем в целом на планете».

«И вот, пожалуйста, смотрите, что сейчас в Иркутской области происходит. И пожары там масштабные, тысячи, сотни тысяч гектаров леса горят, и наводнения страшные», – сказал президент.

В июне Путин заявил, что в будущем мир может столкнуться с недобросовестными попытками конкуренции в сфере экологии.

«Восстает кризис и растущие климатические, экологические вызовы, которые прямо угрожают социально-экономическому благополучию всего человечества», – сказал тогда президент России.